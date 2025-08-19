UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Україну атакують "Шахеди": де оголошено тривогу

Ілюстративне фото: повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У ніч на середу, 20 серпня, російська армія традиційно запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед" з різних напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, перші групи ворожих дронів у повітряному просторі України було помічено ще о 20:48 суботи, 16 серпня. "Шахеди" рухались із Дніпропетровщини на Донеччину.

Станом на 22:48 було зафіксовано декілька груп БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

Крім того, шахеди рухаються з Київщини на Житомирщину.

Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і у разі небезпеки одразу йти до найближчого укриття. Також в Україні заборонено робити фото чи відео роботи підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні