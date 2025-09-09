UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Україну атакують російські "Шахеди": де оголошено повітряну тривогу

Ілюстративне фото: українці в укритті (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Частину України в вівторок, 9 вересня, охопила повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За інформацією військових, ворог активно застосовує ударні БпЛА одразу на кількох напрямках:

  • у центрі Харківщини та на півночі Дніпропетровщини дрони рухаються курсом на захід;
  • на південному сході Кіровоградщини фіксується рух БпЛА також у західному напрямку;
  • на Сумщині дрони прямують у бік Чернігівської області;
  • над Чернігівщиною безпілотники рухаються далі на південний захід;
  • на півночі Київської області БпЛА спрямовані у бік Житомирщини;
  • у небі над Житомирщиною також зафіксовано рух дронів у західному напрямку.

Станом на 23:00 Повітряні Сили попередили про підвищену загрозу застосування ударних дронів по Києву та Рівненській області.

Крім того, близько 22:34 стало відомо про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією по Донецькій області.

Станом на 23:13 карта повітряних тривог має такий вигляд:

UPD станом на 23:27

Станом на 23:27 Повітряні Сили попередили про пряму загрозу для Києва - столиця може стати ціллю ударних БпЛА найближчим часом.

Крім того, в Повітряних силах оновили небезпеку по регіонах.

За даними військових, наразі рух ворожих БпЛА фіксується одразу в кількох регіонах:

  • у центрі Харківської та на сході Полтавської областей - курсом на захід;
  • на заході Дніпропетровщини та сході Кіровоградщини - у західному напрямку;
  • на півночі Сумщини - у південно-західному напрямку;
  • на Полтавщині - також у бік південного заходу;
  • над усією територією Чернігівщини дрони рухаються курсом на Київщину;
  • на півночі Київської області - у бік Житомирщини;
  • на заході Житомирщини та сході Рівненщини - у західному напрямку.

Удар по Яровій

Нагадаємо, росіяни сьогодні, 9 вересня, завдали авіаудару по локації в Яровій, де пенсіонерам видавали пенсії.

Відомо, що серед жертв є пенсіонери та працівники "Укрпошти".

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на атаку, закликав світ посилити тиск на Росію. Оскільки без нових санкцій дипломатія працювати не буде.

Детально про жахливу трагедію в Яровій - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППОВійна в УкраїніАтака дронів