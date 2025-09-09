Україну атакують російські "Шахеди": де оголошено повітряну тривогу

За інформацією військових, ворог активно застосовує ударні БпЛА одразу на кількох напрямках:

у центрі Харківщини та на півночі Дніпропетровщини дрони рухаються курсом на захід;

на південному сході Кіровоградщини фіксується рух БпЛА також у західному напрямку;

на Сумщині дрони прямують у бік Чернігівської області;

над Чернігівщиною безпілотники рухаються далі на південний захід;

на півночі Київської області БпЛА спрямовані у бік Житомирщини;

у небі над Житомирщиною також зафіксовано рух дронів у західному напрямку.

Станом на 23:00 Повітряні Сили попередили про підвищену загрозу застосування ударних дронів по Києву та Рівненській області.

Крім того, близько 22:34 стало відомо про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією по Донецькій області.

Станом на 23:13 карта повітряних тривог має такий вигляд:

UPD станом на 23:27

Станом на 23:27 Повітряні Сили попередили про пряму загрозу для Києва - столиця може стати ціллю ударних БпЛА найближчим часом.

Крім того, в Повітряних силах оновили небезпеку по регіонах.

За даними військових, наразі рух ворожих БпЛА фіксується одразу в кількох регіонах: