RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Украину атакуют российские "Шахеды": где объявлена воздушная тревога

Иллюстративное фото: украинцы в укрытии (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Часть Украины во вторник, 9 сентября, охватила воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По информации военных, враг активно применяет ударные БПЛА сразу на нескольких направлениях:

  • в центре Харьковщины и на севере Днепропетровщины дроны движутся курсом на запад;
  • на юго-востоке Кировоградщины фиксируется движение БПЛА также в западном направлении;
  • на Сумщине дроны направляются в сторону Черниговской области;
  • над Черниговщиной беспилотники движутся дальше на юго-запад;
  • на севере Киевской области БпЛА направлены в сторону Житомирщины;
  • в небе над Житомирской областью также зафиксировано движение дронов в западном направлении.

По состоянию на 23:00 Воздушные Силы предупредили о повышенной угрозе применения ударных дронов по Киеву и Ровенской области.

Кроме того, около 22:34 стало известно о пусках управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией по Донецкой области.

По состоянию на 23:13 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

UPD по состоянию на 23:27

По состоянию на 23:27 Воздушные Силы предупредили о прямой угрозе для Киева - столица может стать целью ударных БпЛА в ближайшее время.

Кроме того, в Воздушных силах обновили опасность по регионам.

По данным военных, сейчас движение вражеских БПЛА фиксируется сразу в нескольких регионах:

  • в центре Харьковской и на востоке Полтавской областей - курсом на запад;
  • на западе Днепропетровщины и востоке Кировоградщины - в западном направлении;
  • на севере Сумщины - в юго-западном направлении;
  • на Полтавщине - также в сторону юго-запада;
  • над всей территорией Черниговщины дроны движутся курсом на Киевщину;
  • на севере Киевской области - в сторону Житомирщины;
  • на западе Житомирщины и востоке Ровенской области - в западном направлении.

 

Удар по Яровой

Напомним, россияне сегодня, 9 сентября, нанесли авиаудар по локации в Яровой, где пенсионерам выдавали пенсии.

Известно, что среди жертв есть пенсионеры и работники "Укрпочты".

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на атаку, призвал мир усилить давление на Россию. Поскольку без новых санкций дипломатия работать не будет.

Подробно об ужасной трагедии в Яровой - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВойна в УкраинеАтака дронов