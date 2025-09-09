Украину атакуют российские "Шахеды": где объявлена воздушная тревога

Часть Украины во вторник, 9 сентября, охватила воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По информации военных, враг активно применяет ударные БПЛА сразу на нескольких направлениях:
По состоянию на 23:00 Воздушные Силы предупредили о повышенной угрозе применения ударных дронов по Киеву и Ровенской области.
Кроме того, около 22:34 стало известно о пусках управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией по Донецкой области.
По состоянию на 23:13 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
По состоянию на 23:27 Воздушные Силы предупредили о прямой угрозе для Киева - столица может стать целью ударных БпЛА в ближайшее время.
Кроме того, в Воздушных силах обновили опасность по регионам.
По данным военных, сейчас движение вражеских БПЛА фиксируется сразу в нескольких регионах:
Напомним, россияне сегодня, 9 сентября, нанесли авиаудар по локации в Яровой, где пенсионерам выдавали пенсии.
Известно, что среди жертв есть пенсионеры и работники "Укрпочты".
Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на атаку, призвал мир усилить давление на Россию. Поскольку без новых санкций дипломатия работать не будет.
Подробно об ужасной трагедии в Яровой - в материале РБК-Украина.