Украину атакуют российские "Шахеды": где объявлена воздушная тревога

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

По информации военных, враг активно применяет ударные БПЛА сразу на нескольких направлениях:

в центре Харьковщины и на севере Днепропетровщины дроны движутся курсом на запад;

на юго-востоке Кировоградщины фиксируется движение БПЛА также в западном направлении;

на Сумщине дроны направляются в сторону Черниговской области;

над Черниговщиной беспилотники движутся дальше на юго-запад;

на севере Киевской области БпЛА направлены в сторону Житомирщины;

в небе над Житомирской областью также зафиксировано движение дронов в западном направлении.

По состоянию на 23:00 Воздушные Силы предупредили о повышенной угрозе применения ударных дронов по Киеву и Ровенской области.

Кроме того, около 22:34 стало известно о пусках управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией по Донецкой области.

По состоянию на 23:13 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

UPD по состоянию на 23:27

По состоянию на 23:27 Воздушные Силы предупредили о прямой угрозе для Киева - столица может стать целью ударных БпЛА в ближайшее время.

Кроме того, в Воздушных силах обновили опасность по регионам.

По данным военных, сейчас движение вражеских БПЛА фиксируется сразу в нескольких регионах: