Україну атакують російські дрони-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Повітряні атаки Росії

Вдень 24 березня російські військові вдарили ракетами по Сумах.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали школа і багатоповерхові будинки, на місці прильотів виникли пожежі. За останніми даними, від обстрілу постраждали 94 людини.

Російські загарбники вдосконалюють ударні дрони "Шахед", щоб зробити їх невразливими для українських систем радіоелектронної боротьби.

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