Украину атакуют российские дроны-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Вечером в понедельник, 24 марта, российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые беспилотники начали залетать в воздушное пространство страны еще во второй половине дня с восточного и северо-восточного направлений.
Согласно данным военных, по состоянию на 21:47 вражеские дроны двигались:
По состоянию на 22:59 российские ударные БПЛА двигались:
В 23:26 объявлен отбой воздушной тревоги в Киеве.
По состоянию на 23:27 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
Днем 24 марта российские военные ударили ракетами по Сумам.
В результате атаки повреждения получили школа и многоэтажные дома, на месте прилетов возникли пожары. По последним данным, от обстрела пострадали 94 человека.
Российские захватчики совершенствуют ударные дроны "Шахед", чтобы чтобы сделать их неуязвимыми для украинских систем радиоэлектронной борьбы.
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