Украину атакуют российские дроны-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Воздушные атаки России

Днем 24 марта российские военные ударили ракетами по Сумам.

В результате атаки повреждения получили школа и многоэтажные дома, на месте прилетов возникли пожары. По последним данным, от обстрела пострадали 94 человека.

Российские захватчики совершенствуют ударные дроны "Шахед", чтобы чтобы сделать их неуязвимыми для украинских систем радиоэлектронной борьбы.

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