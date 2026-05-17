Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Україну атакували сотні дронів, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

08:33 17.05.2026 Нд
1 хв
Скільки ворожих цілей вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 279 російських дронів (Getty Images)

У ніч на 17 травня Росія атакувала Україну 287 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували 287 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 279 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас", дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та на сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.

"В повітряному просторі нові групи ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 17 травня росіяни атакували Дніпро дронами. Внаслідок ворожих ударів у місті сталися пожежі та постраждали люди.

Також Росія вчергове здійснила обстріл Харкова. На цей раз ворог пошкодив авто, житлові будинки та вуличне освітлення.

