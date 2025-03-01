Україну атакували півтори сотні дронів: як відпрацювали сили ППО

Наслідки атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, внаслідок атаки постраждали Харківська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Черкаська та Київська області.

Відомо, що вночі ворожі безпілотники атакували Харків, влучання зафіксовані у кількох районах. За даними поліції, був "приліт" на територію медичного закладу, спричинивши пожежу. Щонайменше сім людей були поранені.

Також окупанти атакували Одеську область дронами ввечері напередодні. Внаслідок удару одна людина загинула, ще три - постраждали.

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