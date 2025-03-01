Украину атаковали полторы сотни дронов: как отработали силы ПВО

Последствия атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в результате атаки пострадали Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черкасская и Киевская области.

Известно, что ночью вражеские беспилотники атаковали Харьков, попадания зафиксированы в нескольких районах. По данным полиции, был "прилет" на территорию медицинского учреждения, вызвав пожар. По меньшей мере семь человек были ранены.

Также оккупанты атаковали Одесскую область дронами вечером накануне. В результате удара один человек погиб, еще три - пострадали.

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