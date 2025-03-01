Украину атаковали полторы сотни дронов: как отработали силы ПВО

Россия в ночь на 1 марта выпустила по Украине 154 дрона. Силы ПВО сбили более сотни беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Россияне выпускали дроны с пяти направлений - Орел, Брянск, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.
Атаку врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 8:30 силы противовоздушной обороны сбили 103 ударных дрона и беспилотники других типов. ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.
Кроме того, еще 51 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян (без негативных последствий).
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в результате атаки пострадали Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черкасская и Киевская области.
Известно, что ночью вражеские беспилотники атаковали Харьков, попадания зафиксированы в нескольких районах. По данным полиции, был "прилет" на территорию медицинского учреждения, вызвав пожар. По меньшей мере семь человек были ранены.
Также оккупанты атаковали Одесскую область дронами вечером накануне. В результате удара один человек погиб, еще три - пострадали.
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