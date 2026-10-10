UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Україну атакували 160 дронів, більшість із них - реактивні: деталі нічного удару РФ

09:43 10.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: сили ППО цієї ночі збили 117 ворожих дронів (Getty Images)

У ніч на 10 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами, більшість з них - реактивні. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували 160 ударними безпілотниками типу Shahed (110 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих безпілотників типу Shahed (82 із них - реактивні), "Гербера", дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Обстріли України

Нагадаємо, вранці 10 жовтня Росія атакувала дронами західні області України. У Львові та Івано-Франківську лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.

Також вранці росіяни атакували Запоріжжя, влучивши в п'ятиповерховий житловий будинок. Загинули люди та діти, є поранені. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів