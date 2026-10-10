Україну атакували 160 дронів, більшість із них - реактивні: деталі нічного удару РФ

Обстріли України

Нагадаємо, вранці 10 жовтня Росія атакувала дронами західні області України. У Львові та Івано-Франківську лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.

Також вранці росіяни атакували Запоріжжя, влучивши в п'ятиповерховий житловий будинок. Загинули люди та діти, є поранені. Під завалами ще можуть перебувати люди.