Україну атакували 150 російських дронів: як відпрацювали сили ППО

Наслідки атаки дронів

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Сумська, Дніпропетровська, Харківська, Житомирська та Волинська області.

Відомо, що вночі у Луцьку та Одесі лунали вибухи через роботу ППО.

У Київській області уламки впали на території будівництва багатоповерхового будинку, є пошкодження. Також зафіксовано падіння уламків на відкритих ділянках місцевості.

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