Україну атакували 150 російських дронів: як відпрацювали сили ППО

Росія в ніч на 9 лютого випустила по Україні 151 дрон. Протиповітряна оборона працювала в 14 областях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Росіяни запускали дрони з п'яти напрямків в Росії - Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Сили ППО знищили 70 ворожих дронів. Протиповітряна оборона працювала в Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.
Ще 74 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків). Два дрони в повітрі.
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Сумська, Дніпропетровська, Харківська, Житомирська та Волинська області.
Відомо, що вночі у Луцьку та Одесі лунали вибухи через роботу ППО.
У Київській області уламки впали на території будівництва багатоповерхового будинку, є пошкодження. Також зафіксовано падіння уламків на відкритих ділянках місцевості.
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