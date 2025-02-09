Украину атаковали 150 российских дронов: как отработали силы ПВО

Последствия атаки дронов

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в результате вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Днепропетровская, Харьковская, Житомирская и Волынская области.

Известно, что ночью в Луцке и Одессе раздавались взрывы из-за работы ПВО.

В Киевской области обломки упали на территории строительства многоэтажного дома, есть повреждения. Также зафиксировано падение обломков на открытых участках местности.

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