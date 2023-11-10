Українцям знову дозволили відкривати лікарняний дистанційно, але не у всіх випадках

"Відтепер норма дистанційної виписки медичних висновків про тимчасову непрацездатність повертається і діятиме на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення", - зазначила чиновниця.

За її словами, у разі наявності симптомів COVID-19, грипу чи ГРВІ пацієнт отримає можливість звернутися до лікаря дистанційно, а лікар на підставі звернення та опитування пацієнта відкриє лікарняний на період до п'яти днів.

Для лікування лікар також може виписати електронний рецепт у дистанційному режимі.

У МОЗ підкреслили, що якщо дію лікарняного треба буде продовжити на період понад п'ять днів, то пацієнт повинен обов'язково прийти на прийом до лікаря.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я пояснювали, як українцям оформити електронний лікарняний.

Також РБК-Україна у матеріалі пояснювало, у яких випадках українці не можуть розраховувати на оплачений лікарняний.