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Украинцам снова разрешили открывать больничный дистанционно, но не во всех случаях

Фото: украинцам снова разрешили открывать больничный дистанционно, но не во всех случаях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Пациенты в Украине снова смогут открывать больничный до пяти дней дистанционно. Но только в случае наличия симптомов COVID-19, гриппа или ОРВИ.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

"Отныне норма дистанционной выписки медицинских выводов о временной нетрудоспособности возвращается и будет действовать на период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения", - отметила чиновница. 

По ее словам, в случае наличия  симптомов COVID-19, гриппа или ОРВИ пациент получит возможность обратиться к врачу дистанционно, а врач на основании обращения и опроса пациента откроет больничный на период до пяти дней. 

Для назначения лечения врач также может выписать электронный рецепт в дистанционном режиме. 

В Минздраве подчеркнули, что если действие больничного надо будет продлить на период более пяти дней, то пациент должен будет обязательно прийти на прием к врачу. 

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения объясняли, как украинцам оформить электронный больничный

Также РБК-Украина в материале объясняло, в каких случаях украинцы не могут рассчитывать на оплаченный больничный

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