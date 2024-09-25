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Українцям з жовтня обмежать перекази з карти на карту, але ліміти можна змінити: як це зробити

Фото: Переказ грошей за номером картки (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Національний банк України встановив нові ліміти на перекази по Україні за номером картки. Зміни почнуть діяти із 1 жовтня.

РБК-Україна розповідає із посиланням на ПриватБанк, чи можна змінити ліміти.

З 1 жовтня 2024 року Нацбанк запроваджує нові обмеження на перекази за номером картки. Відповідно до постанови № 102, місячний ліміт на такі операції становитиме 150 тис. грн.

У ПриватБанку зазначають, що клієнти з офіційним доходом понад 150 тис. грн та волонтери можуть подати заявку на зміну цього ліміту через Приват24, чат "Допомога Онлайн" або за номером 3700.

Для переказу більших сум рекомендується використовувати IBAN-рахунки одержувачів.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Нацбанк запровадив ліміт на перекази з картки на картку з метою мінімізації використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності. Це стосується зокрема "дропів" – осіб, які передають свої карткові рахунки для незаконних фінансових операцій.

За оцінками НБУ, через рахунки "дропів" щорічно проходить близько 200 млрд грн. Протягом 2024 року банки вже розірвали відносини з понад 80 тисячами клієнтів, причетних до таких схем. Ліміт діятиме шість місяців, і за цей час НБУ планує розробити ефективні рішення для боротьби з цими махінаціями.

Також ми писали, що Національний банк України спростував інформацію про те, що банки нібито почали накладати штрафи на клієнтів за порушення фінансового моніторингу і стягують 20% на свою користь.

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