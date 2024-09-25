Українцям з жовтня обмежать перекази з карти на карту, але ліміти можна змінити: як це зробити

Раніше РБК-Україна розповідало, що Нацбанк запровадив ліміт на перекази з картки на картку з метою мінімізації використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності. Це стосується зокрема "дропів" – осіб, які передають свої карткові рахунки для незаконних фінансових операцій.

За оцінками НБУ, через рахунки "дропів" щорічно проходить близько 200 млрд грн. Протягом 2024 року банки вже розірвали відносини з понад 80 тисячами клієнтів, причетних до таких схем. Ліміт діятиме шість місяців, і за цей час НБУ планує розробити ефективні рішення для боротьби з цими махінаціями.

Також ми писали, що Національний банк України спростував інформацію про те, що банки нібито почали накладати штрафи на клієнтів за порушення фінансового моніторингу і стягують 20% на свою користь.

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