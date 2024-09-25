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Украинцам с октября ограничат переводы с карты на карту, но лимиты можно изменить: как это сделать

Фото: Перевод денег по номеру карты (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины установил новые лимиты на переводы по Украине по номеру карты. Изменения начнут действовать с 1 октября.

РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ПриватБанк, можно ли изменить лимиты.

С 1 октября 2024 года Нацбанк вводит новые ограничения на переводы по номеру карты. Согласно постановлению №102, месячный лимит на такие операции составит 150 тыс. грн.

В ПриватБанке отмечают, что клиенты с официальным доходом более 150 тыс. грн и волонтеры могут подать заявку на изменение этого лимита через Приват24, чат "Помощь Онлайн" или по номеру 3700.

Для перевода больших сумм рекомендуется использовать IBAN-счета получателей.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Нацбанк ввел лимит на переводы с карты на карту с целью минимизации использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности. Это касается, в частности, "дропов" – лиц, которые передают свои карточные счета для незаконных финансовых операций.

По оценкам НБУ, через счета "дропов" ежегодно проходит около 200 млрд. грн. В течение 2024 года банки уже разорвали отношения с более чем 80 тысячами клиентов, причастных к таким схемам. Лимит будет действовать шесть месяцев, и за это время НБУ планирует разработать эффективные решения по борьбе с этими махинациями.

Также мы писали, что Национальный банк Украины опроверг информацию о том, что банки якобы начали налагать штрафы на клиентов за нарушение финансового мониторинга и взимают 20% в свою пользу.

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