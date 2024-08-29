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НБУ спростував інформацію про великі штрафи з боку банків за порушення фінмоніторингу

Україна, Четвер 29 серпня 2024 09:04
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НБУ спростував інформацію про великі штрафи з боку банків за порушення фінмоніторингу Фото: НБУ спростував фейкові новини  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України спростував інформацію у медіа про те, що банки нібито почали штрафувати своїх клієнтів за порушення фінансового моніторингу та стягують на свою користь 20%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Як зазначили в НБУ, законодавство з питань фінансового моніторингу не передбачає застосування банками будь-яких фінансових покарань до порушників правил та стягнення за це "штрафу".

"Тобто банки не мають права застосовувати до громадян штрафні санкції через порушення у сфері фінансового моніторингу", - йдеться в повідомленні

Водночас закон про фінансовий моніторинг передбачає обов’язок та право банку розірвати ділові стосунки з клієнтом та припинити його обслуговування, в тому числі закрити рахунок клієнта, у визначених законодавством випадках.

"У цьому разі банк повертає кошти клієнту готівкою чи шляхом перерахування на інший рахунок за вказаними реквізитами. Банк може брати стандартну звичайну комісію за проведення такої платіжної операції", - пояснили в НБУ.

НБУ зі свого боку також не застосовує жодних штрафних санкцій до громадян за порушення. Всі заходи впливу регулятора, зокрема і в сфері фінансового моніторингу, стосуються виключно фінансових установ.

Нагадаємо, в Україні діє базовий закон про протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму. Закон передбачає підстави для блокування операцій клієнтів. Окрім того, банки на основі рішень НБУ встановлюють свої норми щодо перевірки клієнтів та їхніх операцій.

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