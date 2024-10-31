Українцям за жовтень виплатили найбільшу в історії суму пенсій

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за жовтень 2024 року. На пенсійні виплати направлено найбільшу суму в історії фонду - 64 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.
За даними ПФУ, 54,5 млрд гривень виплачено через уповноважені банки, 9,5 млрд гривень через "Укрпошту".
Усього від початку року Пенсійний фонд перерахував: на пенсії 614,3 млрд гривень, у тому числі:
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року становив 5 851,86 гривень. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 466,61 грн або на 8,7%.
При цьому інфляція в Україні з початку 2024 року становила 6,5%. Таким чином, зростання реального розміру пенсій становило близько 2%.
Число пенсіонерів з початку року скоротилося на 173 944 особи до 10 342 593.
Основне підвищення пенсій в Україні відбулося на початку року, коли в Україні провели індексацію пенсій з 1 березня 2024 року.
Нагадаємо, видатки Пенсійного фонду України на виплати пенсій у 2023 році становили 672,0 млрд гривень. Це на 17,1% (або на 97,8 млрд гривень) більше, ніж у 2022 році.
Середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Середньорічна інфляція становила 12,9%.