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Українцям за жовтень виплатили найбільшу в історії суму пенсій

Україна, Четвер 31 жовтня 2024 18:30
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Українцям за жовтень виплатили найбільшу в історії суму пенсій Фото: Пенсії в жовтні виплачені на рекордні 64 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за жовтень 2024 року. На пенсійні виплати направлено найбільшу суму в історії фонду - 64 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.

За даними ПФУ, 54,5 млрд гривень виплачено через уповноважені банки, 9,5 млрд гривень через "Укрпошту".

Усього від початку року Пенсійний фонд перерахував: на пенсії 614,3 млрд гривень, у тому числі:

  • Жовтень - 64,0 млрд гривень,
  • Вересень - 62,9 млрд гривень,
  • Серпень - 63,5 млрд гривень,
  • Липень 62,4 млрд гривень,
  • Червень - 62,3 млрд гривень,
  • Травень - 60,9 млрд гривень,
  • Квітень - 60,5 млрд гривень,
  • Березень - 57,6 млрд гривень,
  • Лютий - 51,0 млрд гривень,
  • Січень 50,4 млрд гривень.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року становив 5 851,86 гривень. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 466,61 грн або на 8,7%.

При цьому інфляція в Україні з початку 2024 року становила 6,5%. Таким чином, зростання реального розміру пенсій становило близько 2%.

Число пенсіонерів з початку року скоротилося на 173 944 особи до 10 342 593.

Основне підвищення пенсій в Україні відбулося на початку року, коли в Україні провели індексацію пенсій з 1 березня 2024 року.

Нагадаємо, видатки Пенсійного фонду України на виплати пенсій у 2023 році становили 672,0 млрд гривень. Це на 17,1% (або на 97,8 млрд гривень) більше, ніж у 2022 році.

Середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Середньорічна інфляція становила 12,9%.

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