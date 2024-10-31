Українцям за жовтень виплатили найбільшу в історії суму пенсій

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за жовтень 2024 року. На пенсійні виплати направлено найбільшу суму в історії фонду - 64 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ .

За даними ПФУ, 54,5 млрд гривень виплачено через уповноважені банки, 9,5 млрд гривень через "Укрпошту".

Усього від початку року Пенсійний фонд перерахував: на пенсії 614,3 млрд гривень, у тому числі:

Жовтень - 64,0 млрд гривень,

Вересень - 62,9 млрд гривень,

Серпень - 63,5 млрд гривень,

Липень 62,4 млрд гривень,

Червень - 62,3 млрд гривень,

Травень - 60,9 млрд гривень,

Квітень - 60,5 млрд гривень,

Березень - 57,6 млрд гривень,

Лютий - 51,0 млрд гривень,

Січень 50,4 млрд гривень.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року становив 5 851,86 гривень. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 466,61 грн або на 8,7%.

При цьому інфляція в Україні з початку 2024 року становила 6,5%. Таким чином, зростання реального розміру пенсій становило близько 2%.

Число пенсіонерів з початку року скоротилося на 173 944 особи до 10 342 593.

Основне підвищення пенсій в Україні відбулося на початку року, коли в Україні провели індексацію пенсій з 1 березня 2024 року.