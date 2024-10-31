Украинцам за октябрь выплатили самую большую в истории сумму пенсий

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за октябрь 2024 года. На пенсионные выплаты направлена самая большая сумма в истории фонда - 64 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным ПФУ, 54,5 млрд гривен выплачено через уполномоченные банки, 9,5 млрд гривен через "Укрпочту".

Всего с начала года Пенсионный фонд перечислил: на пенсии 614,3 млрд гривен, в том числе:

Октябрь – 64,0 млрд гривен,

Сентябрь – 62,9 млрд гривен,

Август – 63,5 млрд гривен,

Июль 62,4 млрд гривен,

Июнь – 62,3 млрд гривен,

Май – 60,9 млрд гривен,

Апрель – 60,5 млрд гривен,

Март – 57,6 млрд гривен,

Февраль – 51,0 млрд гривен,

Январь 50,4 млрд. гривен.

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2024 составил 5 851,86 гривен. Средний размер пенсии с начала года вырос на 466,61 грн. или на 8,7%.

При этом инфляция в Украине с начала 2024 составила 6,5%. Таким образом, рост реального размера пенсий составил около 2%.

Число пенсионеров с начала года сократилось на 173 944 человека до 10 342 593.

Основное повышение пенсий в Украине произошло в начале года, когда в Украине была проведена индексация пенсий с 1 марта 2024 года.