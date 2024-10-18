Соцвиплати 2024. Кому з українців збільшили розмір допомоги по безробіттю

Для деяких категорій населення мінімальний розмір допомоги по безробіттю зріс з 2500 до 3600 грн. Таке нововведення стосується людей, які не мали семимісячного страхового стажу до звільнення та отримували 1500 грн до цього місяця. Окрім них, це також стосується людей, які мали семимісячний стаж до набуття статусу безробітного та отримували 2500 грн. А також, збільшену допомогу по безробіттю отримають внутрішньо переміщені особи. А саме ті, які не мають документів про страховий стаж та, які отримували 2500 гривень до цього нововведення.

Для всіх інших категорій мінімальний розмір допомоги по безробіттю залишиться незмінним — 1500 грн. Таку допомогу отримує молодь до 35 років, яка не має страхового стажу та особи, звільнені за окремими статтями трудового законодавства. Зокрема, за систематичне невиконання обов’язків, прогули та крадіжки.

Зауважимо, що під час дії воєнного стану тривалість виплати по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів. Проте, якщо йдеться про громадян передпенсійного віку (за 2 роки до виходу на пенсію), то їм дозволять отримувати допомогу від держави до 360 днів.