Отримають не всі. Кому надають допомогу по безробіттю в Україні і які суми платять

В умовах воєнного стану в Україні діють спеціальні правила нарахування допомоги по безробіттю. Ці зміни обумовлені Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

РБК-Україна розповіли у Державному центрі зайнятості, як розраховують розмір виплат по безробіттю, а також за яких умов можна на них розраховувати.

Як розраховується розмір виплат по безробіттю

Розрахунок виплат по безробіттю в Україні здійснюється з урахуванням страхового стажу, підстав звільнення та розміру заробітної плати перед звільненням. Страховий стаж обчислюється в місяцях і підтверджується сплатою Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Його можна перевірити на сайті Пенсійного фонду України.

Мінімальні виплати встановлені на рівні 2500 грн для застрахованих осіб зі стажем понад сім місяців та 1500 грн для тих, хто має менший стаж або був звільнений за порушення.

Якщо страховий стаж перевищує 7 місяців, розмір виплати залежить від середньої заробітної плати за шість місяців перед звільненням:

Стаж до 2 років – 50% від середньої заробітної плати

Від 2 до 6 років – 55%

Від 6 до 12 років – 60%

Понад 18 років – 70%

Максимальний розмір допомоги по безробіттю у 2024 році не може перевищувати мінімальну заробітну плату, яка становить 7100 грн.

Допомога по безробіттю виплачується протягом 90 календарних днів. Для осіб передпенсійного віку (58-59 років) цей термін може продовжуватись до 360 днів. Якщо виплата триває більше 90 днів, її розмір поступово зменшується:

Перші 90 днів – 100% від призначеної суми

Наступні 90 днів – 80%

Від 180 до 360 дня – 70%

Як отримати виплати

Виплати призначаються центром зайнятості на восьмий день після реєстрації статусу безробітного. Вони нараховуються на спеціальний соціальний рахунок, який можна відкрити у державних банках, таких як Ощадбанк або ПриватБанк. Після відкриття рахунку реквізити потрібно надати до центру зайнятості, як очно, так і через електронну реєстрацію протягом 10 днів.

Ці виплати також зараховуються до страхового стажу, що впливатиме на розрахунок майбутньої пенсії.

Умови та причини припинення виплат

Розмір виплат залежить від кількох факторів: тривалість страхового стажу, причини припинення трудових відносин (звільнення за власним бажанням, за угодою сторін, скорочення штату), а також рівень заробітної плати, яку громадянин отримував перед звільненням.

Виплата допомоги припиняється у разі закінчення строку виплат або припинення реєстрації безробітного, відповідно до статті 45 Закону України «Про зайнятість населення».