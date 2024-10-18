Соцвыплаты 2024 года. Кому из украинцев увеличили размер пособия по безработице

Для некоторых категорий населения минимальный размер пособия по безработице вырос с 2500 до 3600 грн. Такое нововведение касается людей, которые не имели семимесячного страхового стажа до увольнения и получали 1500 грн до этого месяца. Кроме них, это также касается людей, которые имели семимесячный стаж до получения статуса безработного и получали 2500 грн. А также увеличенную помощь по безработице получат внутренне перемещенные лица. А именно те, у которых нет документов о страховом стаже и, которые получали 2500 гривен до этого нововведения.

Для всех остальных категорий минимальный размер пособия по безработице останется неизменным – 1500 грн. Такую помощь получает молодежь до 35 лет, не имеющая страхового стажа и лица, уволенные по отдельным статьям трудового законодательства. В частности, за систематическое невыполнение обязанностей, прогулы и воровство.

Заметим, что во время действия военного положения продолжительность выплат по безработице не может превышать 90 календарных дней. Однако если речь идет о гражданах предпенсионного возраста (за 2 года до выхода на пенсию), то им разрешат получать помощь от государства до 360 дней.