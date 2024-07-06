Українцям завтра зранку знову не вимикатимуть світло: якими будуть графіки

Зазначимо, раніше в "Укренерго" заявили, що сьогодні, 6 липня, графіки не застосовуватимуться з 10:00 до 15:00.

До цього очікувалося, що графіки діятимуть протягом усієї суботи. Також попереджали, що у Києві та низці областей можливі відключення навіть у світло-сірій зоні.

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