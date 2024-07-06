Украинцам завтра утром снова не будут выключать свет: какими будут графики

Ранее в "Укрэнерго" заявили, что сегодня, 6 июля, графики не будут применяться с 10:00 до 15:00.

До этого ожидалось, что графики будут действовать в течение всей субботы. Также предупреждали, что в Киеве и ряде областей возможны отключения даже в светло-серой зоне.

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