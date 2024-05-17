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Українцям завтра не планують вимикати світло, але обмежать промисловість

Україна, П'ятниця 17 травня 2024 19:56
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Українцям завтра не планують вимикати світло, але обмежать промисловість Фото: відключення світла по Україні на завтра не заплановані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Відключення світла по Україні на суботу, 18 травня, не заплановані. Водночас діятимуть графіки обмежень для промислових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та "Укренерго".

"Обнадійливі новини. На суботу, попередньо, обмеження електрики не заплановані", - повідомили в ДТЕК.

Водночас у компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі вкрай мінлива, і закликали українців використовували електроенергію ощадливо.

"По всій території України з 19:00 до 24:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Обмеження для побутових споживачів не прогнозуються", - підтвердили в "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, через удари Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури в енергосистемі України вже довгий час спостерігається дефіцит. Окрім того, ситуація погіршилася через похолодання.

Цього тижня в усіх областях України почали застосовуватися аварійні відключення світла.

За даними "Укренерго", відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожного дня. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами. При цьому відключення світла можуть протриматись до осені.

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Відключеня світла ДТЕК Укренерго Електроенергія
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