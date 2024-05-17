Украинцам завтра не планируют выключать свет, но ограничат промышленность

Фото: отключения света по Украине на завтра не запланированы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отключения света по Украине на субботу, 18 мая, не запланированы. В то же время, будут действовать графики ограничений для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и "Укрэнерго" .

"Обнадеживающие новости. В субботу, предварительно, ограничения электричества не запланированы", - сообщили в ДТЭК. В то же время в компании отметили, что ситуация в энергосистеме крайне изменчива, и призывали украинцев использовать электроэнергию экономно. "По всей территории Украины с 19.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются", - подтвердили в "Укрэнерго".