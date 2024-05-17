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Украинцам завтра не планируют выключать свет, но ограничат промышленность

Украина, Пятница 17 мая 2024 19:56
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Украинцам завтра не планируют выключать свет, но ограничат промышленность Фото: отключения света по Украине на завтра не запланированы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Отключения света по Украине на субботу, 18 мая, не запланированы. В то же время, будут действовать графики ограничений для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и "Укрэнерго" .

"Обнадеживающие новости. В субботу, предварительно, ограничения электричества не запланированы", - сообщили в ДТЭК.

В то же время в компании отметили, что ситуация в энергосистеме крайне изменчива, и призывали украинцев использовать электроэнергию экономно.

"По всей территории Украины с 19.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются", - подтвердили в "Укрэнерго".

Отключение света в Украине

Напомним, из-за ударов России по объектам энергетической инфраструктуры в энергосистеме Украины уже долгое время наблюдается дефицит. Кроме того, ситуация ухудшилась из-за похолодания.

На этой неделе во всех областях Украины стали применяться аварийные отключения света.

По данным "Укрэнерго", отключения электроэнергии в Украине вряд ли будут вводить каждый день. По всей вероятности, дефицит в энергосистеме будет возникать периодами. При этом отключение света может продержаться до осени.

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Отключения света ДТЭК Укрэнерго Электроэнергия
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