Українцям зараховуватимуть закордонний стаж навіть без документів: що змінилося

Українцям зараховуватимуть стаж за кордоном навіть без міжнародної угоди. Відповідне рішення затвердив український уряд.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на віцепрем'єр-міністра та міністра національної єдності України Олексія Чернишова.
Кабінет Міністрів ухвалив новий порядок, який дозволяє зараховувати до пенсійного стажу періоди офіційної роботи за кордоном - навіть у країнах, з якими Україна не має відповідних угод. Рішення було ухвалене 16 травня 2025 року.
Тепер українці, які працювали за межами країни, зможуть підтвердити свій стаж документами (виписками, довідками тощо). Якщо таких документів немає, Пенсійний фонд звертатиметься до іноземних органів через МЗС.
"Ми визнаємо внесок кожного громадянина, який працював за кордоном, зберігав зв’язок з Україною і планує своє майбутнє тут", - наголосив Чернишов.
Ці зміни спрямовані на справедливість і гідні пенсії для всіх, хто чесно працював, незалежно від країни.
Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін затвердив порядок, за яким українцям зараховуватимуть до пенсійного стажу роботу в республіках СРСР до 1992 року, якщо вони мешкають в Україні та не отримують за це пенсію з-за кордону. Пенсійний фонд має переглянути раніше ухвалені рішення. Це пов’язано з виходом України з пенсійної угоди СНД.
Також ми писали, що українці можуть онлайн "докупити" страховий стаж для майбутньої пенсії - без відвідування держустанов. Для цього потрібно укласти договір з Пенсійним фондом через особистий кабінет на порталі ПФУ та сплатити внески. Мінімальний внесок - 1760 грн/місяць.
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