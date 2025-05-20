Українцям зараховуватимуть закордонний стаж навіть без документів: що змінилося

Кабінет Міністрів ухвалив новий порядок, який дозволяє зараховувати до пенсійного стажу періоди офіційної роботи за кордоном - навіть у країнах, з якими Україна не має відповідних угод. Рішення було ухвалене 16 травня 2025 року.

Тепер українці, які працювали за межами країни, зможуть підтвердити свій стаж документами (виписками, довідками тощо). Якщо таких документів немає, Пенсійний фонд звертатиметься до іноземних органів через МЗС.

"Ми визнаємо внесок кожного громадянина, який працював за кордоном, зберігав зв’язок з Україною і планує своє майбутнє тут", - наголосив Чернишов.

Ці зміни спрямовані на справедливість і гідні пенсії для всіх, хто чесно працював, незалежно від країни.