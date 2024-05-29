Страховий стаж для пенсії можна купити: скільки коштує місяць роботи

Українці можуть в онлайн-режимі придбати страховий стаж для отримання пенсії у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал України.

Для придбання страхового стажу не потрібно відвідувати держустанови. Для цього достатньо укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з Пенсійним фондом України.

Перед тим як скористатись послугою необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України через вебпортал електронних послуг Фонду. Для цього необхідно зробити такі кроки:

увійти до особистого кабінету Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, "Дія.Підпису" або системи GOV.ID;

обрати розділ "Комунікація з ПФУ" й "Договір на добровільну участь";

внести персональні дані особи на користь якої ви хочете зробити внески;

якщо платите за себе - оберіть "Бажаю сплачувати внески за себе" й вкажіть необхідну інформацію;

дайте згоду на обробку даних і підтвердіть внесені дані;

підпишіть договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку "Підписати й сплатити";

сплатіть внески, обравши зручний для вас спосіб: через Portmone чи платіжні доручення.

Фото: як купити страховий стаж для пенсії (Getty Images)

Серед тих, хто може "докупити" стаж - застраховані й незастраховані люди старше 16 років, котрі належать до однієї з цих категорій:

працевлаштовані за кордоном, які хочуть отримувати пенсію в Україні;

передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;

з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити розмір пенсії у майбутньому.

Для того, що зарахувати повний місяць страхового стажу необхідно сплатити щонайменше мінімальний страховий внесок, який розраховується за формулою "мінімальна заробітна плата * 22".

З 1 квітня мінімальний страховий внесок становить 1760 грн.