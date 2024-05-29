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Страховий стаж для пенсії можна купити: скільки коштує місяць роботи

Середа 29 травня 2024 12:46
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Страховий стаж для пенсії можна купити: скільки коштує місяць роботи Фото: як купити страховий стаж для пенсії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українці можуть в онлайн-режимі придбати страховий стаж для отримання пенсії у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал України.

Для придбання страхового стажу не потрібно відвідувати держустанови. Для цього достатньо укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з Пенсійним фондом України.

Перед тим як скористатись послугою необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України через вебпортал електронних послуг Фонду. Для цього необхідно зробити такі кроки:

  • увійти до особистого кабінету Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, "Дія.Підпису" або системи GOV.ID;
  • обрати розділ "Комунікація з ПФУ" й "Договір на добровільну участь";
  • внести персональні дані особи на користь якої ви хочете зробити внески;
  • якщо платите за себе - оберіть "Бажаю сплачувати внески за себе" й вкажіть необхідну інформацію;
  • дайте згоду на обробку даних і підтвердіть внесені дані;
  • підпишіть договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку "Підписати й сплатити";
  • сплатіть внески, обравши зручний для вас спосіб: через Portmone чи платіжні доручення.

Фото: як купити страховий стаж для пенсії (Getty Images)

Серед тих, хто може "докупити" стаж - застраховані й незастраховані люди старше 16 років, котрі належать до однієї з цих категорій:

  • працевлаштовані за кордоном, які хочуть отримувати пенсію в Україні;
  • передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;
  • з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити розмір пенсії у майбутньому.

Для того, що зарахувати повний місяць страхового стажу необхідно сплатити щонайменше мінімальний страховий внесок, який розраховується за формулою "мінімальна заробітна плата * 22".

З 1 квітня мінімальний страховий внесок становить 1760 грн.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з 2024 року для виходу на пенсію після досягнення віку 60 років необхідно мати не менше 31 року страхового стажу.

Ба більше, щороку страховий стаж збільшується на 12 місяців. Вже у 2028 році він становитиме 35 років.

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