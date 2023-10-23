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Українцям загрожують штрафи до 6 тисяч гривень: за що доведеться платити

Понеділок 23 жовтня 2023 18:18
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Українцям загрожують штрафи до 6 тисяч гривень: за що доведеться платити Ілюстративне фото: українцям загрожують штрафи до 6 тисяч гривень (freepik.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українців закликають не спалювати сухі трави, гілки та листя, адже це шкодить ґрунту та може призвести до пожежі. До того ж, за це передбачений штраф до 6120 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

У ДСНС розповіли про випадок, коли жительку Одеської області притягнули до адміністративної відповідальності за спалювання сухостою.

Так, на території Ширяївської територіальної громади виявили громадянку, яка, нехтуючи всіма попередженнями та заборонами, спалювала сміття та залишки сухої рослинності. Внаслідок цього виникла пожежа, що поширилася на суху рослинність.

За фактом порушення склали адміністративний протокол за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу, на суму від 3060 до 6120 гривень.

Рятувальники зазначають, що попри те, що вже наступила осінь, в деяких областях все ще утримується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, в Одеській, Херсонській, Миколаївській областях.

У ДСНС також спростували міф про те, що спалювання сухостою нібито покращує якість ґрунту. Там зазначили, що під час паління гине мікрофлора, родючий покрив руйнується і відновлюється аж через 5-6 років.

Українців закликають не провокувати пожежі в екосистемах, адже таким чином ви наражаєте на небезпеку не лише власне життя і здоров‘я, а й оточуючих.

Тим часом в Україні триває набір пожежників-добровольців. Вступити в лави можуть представники будь-яких професій, не залишаючи основного місця роботи.

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ДСНС штрафи Пожежа
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