Українцям загрожують чималі штрафи за недбалість: про що йдеться

Як зазначається, вже кілька тижнів на території України зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки, під час якого походи в ліс суворо заборонені. При цьому у більшості регіонів місяцями не було дощів, а сухий ґрунт сприяє швидкому поширенню вогню. За попередніми прогнозами синоптиків, найвищий рівень пожежної небезпеки зберігатиметься скрізь, крім заходу та Полісся. Деяке послаблення можливе з понеділка частково на півночі та центрі.

Тож, українців закликають не палити залишки рослинності на сільгоспугіддях. У відомстві також нагадують - за порушення правил пожежної безпеки громадянам передбачений штраф від 1530 до 4590 гривень, а для посадових осіб - до 15300 гривень. Крім того, за самовільне випалювання рослинності, громадяни отримають штраф у розмірі 6120 гривень, посадовці - до 21 420 гривень, а на території заповідників запроваджений вдвічі більший штраф.