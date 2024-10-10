Украинцам грозят немалые штрафы за небрежность: о чем речь

Как отмечается, уже несколько недель на территории Украины сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности, во время которого походы в лес строго запрещены. При этом в большинстве регионов месяцами не было дождей, а сухая почва способствует быстрому распространению огня. По предварительным прогнозам синоптиков, самый высокий уровень пожарной опасности будет сохраняться везде, кроме запада и Полесья. Некоторое ослабление возможно с понедельника частично на севере и в центре.

Итак, украинцев призывают не поджигать остатки растительности на сельхозугодьях. В ведомстве также напоминают – за нарушение правил пожарной безопасности гражданам предусмотрен штраф от 1530 до 4590 гривен, а для должностных лиц – до 15300 гривен. Кроме того, за самовольный поджиг растительности, граждане получат штраф в размере 6120 гривен, должностные лица - до 21 420 гривен, а на территории заповедников введен вдвое больший штраф.