UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українцям заборонили пересилати поштою їжу, гроші та документи: повний список обмежень

Фото: українцям заборонили пересилати поштою їжу, гроші та документи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кабмін затвердив список речей, які не можна пересилати поштою. Серед них їжа, гроші та деякі документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову №958 уряду.

Україною заборонено відправляти:

  • вогнепальну зброю усіх видів, холодну зброю, патрони, кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії, бойові припаси та речовини;
  • наркотики;
  • токсичні та радіоактивні речовини: ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
  • тварин та отруйні рослини;
  • національну та іноземну валюту;
  • їжу, строк придатності яких не перевищує 10 днів;
  • алкоголь з вмістом спирту понад 8,5%
  • тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет, на яких відсутні марки акцизного податку;
  • технічні засоби негласного отримання інформації;
  • біологічні агенти: мікроорганізми, віруси, біологічні токсини тощо

У міжнародних посилках заборонено відправляти:

  • вогнепальну зброю усіх видів, холодну зброю, патрони, кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії, бойові припаси та речовини;
  • наркотики та психотропи
  • дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові квитки, документи, що посвідчують особу;
  • технічні засоби негласного отримання інформації;
  • радіообладнання та випромінювальні пристрої, що заборонені до ввезення та застосування на території України
  • біологічні агенти, токсичні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;

Такі посилки будуть відправлятися відправникам назад. Якщо ж це посилки, які порушують закон України, про них будуть повідомляти у поліцію.

Нагадаємо, "Нова пошта" безкоштовно доставлятиме посилки для військових. Для цього потрібно заповнити форму онлайн.

Нагадаємо, "Нова пошта" суттєво підвищила тарифи з 1 січня 2023 року. Вартість зросла на більше ніж на 20%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая почтаукрпошта