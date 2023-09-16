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Украинцам запретили пересылать по почте еду, деньги и документы: полный список ограничений

Фото: украинцам запретили пересылать по почте еду, деньги и документы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Кабмин утвердил список вещей, которые нельзя пересылать по почте. Среди них еда, деньги и некоторые документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление №958 правительства.

Украиной запрещено отправлять:

  • огнестрельное оружие всех видов, холодное оружие, патроны, кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия, боевые припасы и вещества;
  • наркотики;
  • токсичные и радиоактивные вещества: ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
  • животных и ядовитые растения;
  • национальную и иностранную валюту;
  • еду, срок годности которой не превышает 10 дней;
  • алкоголь с содержанием спирта более 8,5%, табачные изделия и жидкости для электронных сигарет без марок акцизного налога установленного образца;
  • технические средства негласного получения информации;
  • биологические агенты: микроорганизмы, вирусы, биологические токсины.

В международных посылках запрещено отправлять:

  • огнестрельное оружие всех видов, холодное оружие, патроны, кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия, боевые припасы и вещества;
  • наркотики и психотропы;
  • разрешения на право ношения оружия, трудовые книжки, военные билеты, документы, удостоверяющие личность;
  • технические средства негласного получения информации;
  • радиооборудование и излучающие устройства, запрещенные к ввозу и применению на территории Украины;
  • биологические агенты, токсичные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества.

Такие посылки будут отправляться отправителям вспять. Если это посылки, которые нарушают закон Украины, о них будут сообщать в полицию.

Напомним, "Новая почта" будет бесплатно доставлять посылки для военных. Для этого нужно заполнить форму онлайн.

Напомним, "Новая почта" существенно повысила тарифы с 1 января 2023 года. Стоимость выросла более чем на 20%.

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