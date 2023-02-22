Українцям вперше показали відео з установкою IRIS-T, яка ефективно збиває ворожі цілі

У своєму відео журналіст опублікував фрагмент інтерв'ю з командувачем повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенантом, героєм України Миколою Миколайовичем Олещуком.

Той розповів що за весь час знаходження в Україні за допомогою IRIS-Т було випущено 51 ракету. Всі вони влучили в ворожу ціль.

Нагадаємо, що IRIS-T був доставлений в Україну ще у 2022 році. Однак перші фото системи українці змогли побачити лише у січні 2023 року.

Дана ППО є найсучаснішою системою протиповітряної оборони і була вироблена Німеччині. Його розробка була завершена у 2014 році.