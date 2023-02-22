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Українцям вперше показали відео з установкою IRIS-T, яка ефективно збиває ворожі цілі

Фото: Німеччина надала українським військовим найсучасніше ППО IRIS-Т (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Німеччина надала українським військовим найсучасніше ППО IRIS-Т. Дана установка за час своєї роботи допомогла ліквідувати 100 відсотків ворожих цілей, однак відео системи показали тільки зараз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал журналіста Дмитра Комарова.

У своєму відео журналіст опублікував фрагмент інтерв'ю з командувачем повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенантом, героєм України Миколою Миколайовичем Олещуком.

Той розповів що за весь час знаходження в Україні за допомогою IRIS-Т було випущено 51 ракету. Всі вони влучили в ворожу ціль.

Нагадаємо, що IRIS-T був доставлений в Україну ще у 2022 році. Однак перші фото системи українці змогли побачити лише у січні 2023 року.

Дана ППО є найсучаснішою системою протиповітряної оборони і була вироблена Німеччині. Його розробка була завершена у 2014 році.

Зазначимо, станом на 27 листопада Україні передали одну систему IRIS-T. Її розмістили на південному напрямку.

При цьому президент Володимир Зеленський в одному зі своїх звернень заявив, що Україні необхідно більше установок IRIS-T.

Нагадаємо, ще 24 жовтня Шольц обіцяв, що Німеччина передасть Україні ще три системи ППО IRIS-T найближчим часом.

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