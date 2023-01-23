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Зеленський про німецькі ЗРК IRIS-T: Хороша система, нам би їх побільше

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Понеділок 23 січня 2023 01:33
Зеленський про німецькі ЗРК IRIS-T: Хороша система, нам би їх побільше Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Серед озброєнь, яких наразі Україна потребує найбільше, є західні системи протиповітряної оборони. Зокрема німецькі зенітно-ракетні комплекси IRIS-T.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського телеканалу ARD.

"Потрібні системи ППО, щоб максимально захистити наше небо. Я тут вдячний Німеччині за IRIS-T. Це хороші системи, нам би їх побільше. Олаф Шольц обіцяв, повіримо канцлеру. Будемо чекати. І, звичайно, NASAMS, Patriot", - вказав глава держави.

Водночас Зеленський зазначив, що Україні потрібен захист на полі бою. За його словами, мовиться про артилерію, РСЗВ, важливу бронетехніку - БМП, БТР різного виду.

"Потрібні танки - це вид тієї техніки, яка у нас в дефіциті, нема чого приховувати. Дефіцитними є й снаряди до всього перерахованого", - заявив президент.

Глава держави додав, що "хочеться нової сторінки" у війні.

"Це, звичайно, літаки. Хочеться, щоб контролю неба в росіян не було. Звичайно, потрібні ракети дальньої дії. Щоб вони не били по наших містах", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд її країни не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.

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