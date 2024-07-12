Українцям виділили додаткові 7 млрд грн на програму "єВідновлення"

На виплату погоджених за програмою "єВідновлення" компенсацій додатково виділили майже 7 млрд гривень. Більшу частину цієї суми отримають власники зруйнованих домівок - понад 4 млрд грн, решту - витратять на компенсації на ремонти житла.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

За її словами, майже 4,4 млрд гривень виділено для власників знищеного житла: вони можуть або отримати житловий сертифікат на купівлю нової оселі, або скористатись опцією відбудувати дім на тій самій ділянці. Ще 2,4 млрд гривень підуть на виплати компенсацій за пошкоджене житло - це цільові кошти, які можна використати виключно на ремонт пошкодженого в результаті російської збройної агресії.

"Ці кошти надходять відповідно до Грантової угоди Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку", - уточнила Олена Шуляк.

"Сьогодні Кабінет міністрів України нарешті вніс зміни в законодавство, яке регулює порядок виплат компенсації за пошкоджене і зруйноване житло "єВідновлення". Це важливе рішення, на якому ми наполягати давно, оскільки виплати по сертифікатам і погоджені у якості компенсації були заблоковані через брак фінансування. Завдяки допомозі наших міжнародних партнерів, зокрема Світовому банку і ЄБРР, ми відновлюємо фактичні виплати", - пояснила Олена Шуляк.

Вона додала, що наступним кроком Уряду має стати розширення програми "єВідновлення" для житла, розташованого на тимчасово окупованих територіях.

За її словами, у виплатах має бути справедливість, тобто на компенсацію мають право подаватись і отримувати всі ті українці, чиє житло зруйнувала війна. Цього розширення програми чекають тисячі родин, чиє житло розташоване на тимчасово окупованих територіях.

"Чекаємо на відповідну постанову Кабміну”, - резюмувала нардепка.