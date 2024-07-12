Украинцам выделили дополнительные 7 млрд грн на программу "єВідновлення"

На выплату согласованных по программе "єВідновлення" компенсаций дополнительно выделили почти 7 млрд гривен. Большую часть этой суммы получат владельцы разрушенных домов – более 4 млрд грн, остальную – потратят на компенсации на ремонты жилья.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, почти 4,4 млрд гривен выделено для владельцев уничтоженного жилья: они могут либо получить жилищный сертификат на покупку нового дома, либо воспользоваться опцией отстроить дом на том же участке. Еще 2,4 млрд гривен пойдут на выплаты компенсаций за поврежденное жилье – это целевые средства, которые можно использовать исключительно на ремонт поврежденного в результате российской вооруженной агрессии.

"Эти средства поступают в соответствии с Грантовым соглашением Мультидонорского трастового фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (Проект "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (НОРЭ)") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития", - уточнила Елена Шуляк.

"Сегодня Кабинет министров Украины наконец-то внес изменения в законодательство, регулирующее порядок выплат компенсации за поврежденное и разрушенное жилье "єВідновлення". Это важное решение, на котором мы настаиваем давно, поскольку выплаты по сертификатам и согласованные в качестве компенсации были заблокированы из-за нехватки финансирования". Благодаря помощи наших международных партнеров, включая Всемирный банк и ЕБРР, мы возобновляем фактические выплаты", - пояснила Елена Шуляк.

Она добавила, что следующим шагом Правительства должно стать расширение программы "єВідновлення" для жилья, расположенного на временно оккупированных территориях.

По ее словам, в выплатах должна быть справедливость, то есть на компенсацию имеют право подаваться и получать все украинцы, чье жилье разрушила война. Этого расширения программы ожидают тысячи семей, чье жилье расположено на временно оккупированных территориях.

"Ожидаем соответствующее постановление Кабмина", - резюмировала нардепка.