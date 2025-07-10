Українцям спростять отримання допомоги від ООН та інших організацій

Як зазначається в пояснювальній записці, ситуація в країні ускладнюється внаслідок зменшення надходжень до бюджету в умовах ведення війни та необхідності урахування поточних потреб сектору безпеки і оборони.

За даними міністерства, протягом 2023-2025 років за рахунок міжнародних донорів забезпечено додаткову соціальну підтримку більше 1 млн громадян.

Пенсіонери, особи, які не мають права на пенсію, особи з інвалідністю, особи з інвалідність з дитинства та діти з інвалідністю, малозабезпечені багатодітні сім’ї і малозабезпечені сім’ї з дітьми з інвалідністю отримали більше 5,1 млрд гривень.

Мінсоцполітики, в рамках офіційних контактів з міжнародними та національними неурядовими партнерами, продовжує отримувати пропозиції щодо їх можливостей в частині посилення соціального захисту вразливих категорій населення.

Що пропонує Мінсоцполітики

Згідно з проєктом постанови: