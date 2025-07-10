Украинцам упростят получение помощи от ООН и других организаций

Как отмечается в пояснительной записке, ситуация в стране осложняется вследствие уменьшения поступлений в бюджет в условиях ведения войны и необходимости учета текущих потребностей сектора безопасности и обороны.

По данным министерства, в течение 2023-2025 годов за счет международных доноров обеспечена дополнительная социальная поддержка более 1 млн граждан.

Пенсионеры, лица, не имеющие права на пенсию, лица с инвалидностью, лица с инвалидность с детства и дети с инвалидностью, малообеспеченные многодетные семьи и малообеспеченные семьи с детьми с инвалидностью получили более 5,1 млрд гривен.

Минсоцполитики, в рамках официальных контактов с международными и национальными неправительственными партнерами, продолжает получать предложения относительно их возможностей в части усиления социальной защиты уязвимых категорий населения.

Что предлагает Минсоцполитики

Согласно проекту постановления: