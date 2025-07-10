Украинцам упростят получение помощи от ООН и других организаций

В Украине хотят ввести единый механизм предоставления дополнительной денежной помощи социально уязвимым группам населения за счет средств международных и других партнеров. Для получения денег обращение будет не нужно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, подготовленный Минсоцполитики.
Как отмечается в пояснительной записке, ситуация в стране осложняется вследствие уменьшения поступлений в бюджет в условиях ведения войны и необходимости учета текущих потребностей сектора безопасности и обороны.
По данным министерства, в течение 2023-2025 годов за счет международных доноров обеспечена дополнительная социальная поддержка более 1 млн граждан.
Пенсионеры, лица, не имеющие права на пенсию, лица с инвалидностью, лица с инвалидность с детства и дети с инвалидностью, малообеспеченные многодетные семьи и малообеспеченные семьи с детьми с инвалидностью получили более 5,1 млрд гривен.
Минсоцполитики, в рамках официальных контактов с международными и национальными неправительственными партнерами, продолжает получать предложения относительно их возможностей в части усиления социальной защиты уязвимых категорий населения.
Согласно проекту постановления:
Напомним, программа поддержки пенсионеров ООН действует в Украине с августа 2023 года. Деньги смогут получить люди из прифронтовых областей.
В июне ВПП ООН продлила выплату дополнительной денежной помощи для пенсионеров лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью и лиц с инвалидностью до конца июля 2025 года.
Благодаря этой программе, более 315 тысяч человек получают около 216 миллионов гривен ежемесячно.
Тем, кто подпадает под условия программы, Всемирная продовольственная программа перечисляет разницу между социальной выплатой, которую они уже получают, и 3250 гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.