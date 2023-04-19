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Українцям спростили отримання пенсій: деталі постанови уряду

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Україна, Середа 19 квітня 2023 14:12
Українцям спростили отримання пенсій: деталі постанови уряду Фото: уряд спростив отримання пенсій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги. Заяву на виплату пенсій можна подавати за допомогою електронного підпису, а українці за кордоном отримають нові можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на від 18 квітня 2023 р. № 328

Згідно з рішенням, заява про виплату пенсії або грошової допомоги може прийматися органом Пенсійного фонду України або органом соціального захисту населення через установи уповноваженого банку, зокрема, в електронній формі з використанням електронного підпису.

До цього часу було встановлено, що заява про виплату пенсії або грошової допомоги подається одержувачем особисто або приймається органом ПФУ чи органом соціального захисту населення від установи уповноваженого банку.

Крім того, уряд встановив, що за бажанням одержувачів пенсій та грошової допомоги, які тимчасово проживають за кордоном, та за наявності технічної можливості АТ "Укрпошта" здійснює переказ коштів до країни перебування за рахунок одержувача.

Згідно з постановою, відновлення виплати пенсій, яка була припинена в період воєнного стану, особам, які тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця, може здійснюватися за їх заявами, надісланими поштою, в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.

Нагадаємо, законодавством передбачено особисте звернення громадян Пенсійного фонду за призначенням, поновленням та перерахунком пенсій. Проте ПФУ пропонує, щоб українці за кордоном могли надіслати документи поштою.

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