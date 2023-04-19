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Украинцам упростили получение пенсий: детали постановления Кабмина

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Украина, Среда 19 апреля 2023 14:12
Украинцам упростили получение пенсий: детали постановления Кабмина Фото: правительство упростило получение пенсий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в порядок выплаты пенсий и денежной помощи. Заявление на выплату пенсий можно подавать с помощью электронной подписи, а украинцы за границей получат новые возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на от 18 апреля 2023 г. № 328

Согласно решению, заявление о выплате пенсии или денежной помощи может приниматься органом Пенсионного фонда Украины или органом социальной защиты населения через учреждения уполномоченного банка, в частности, в электронной форме с использованием электронной подписи.

До этого времени было установлено, что заявление о выплате пенсии или денежной помощи подается получателем лично или принимается органом ПФУ или органом социальной защиты населения от учреждения уполномоченного банка.

Кроме того, правительство установило, что по желанию получателей пенсий и денежной помощи, временно проживающих за границей, и при наличии технической возможности АО "Укрпочта" осуществляет перевод средств в страну пребывания за счет получателя.

Согласно постановлению, возобновление выплаты пенсий, прекращенной в период военного положения, лицам, временно проживающим за границей и получившим временную защиту или статус беженца, может осуществляться по их заявлениям, присланным почтой, в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины.

Напомним, законодательством предусмотрено личное обращение граждан Пенсионного фонда за назначением, возобновлением и перерасчетом пенсий. Однако ПФУ предлагает, чтобы украинцы за границей могли послать документы по почте.

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