Українцям спростили обмін водійських прав за кордоном

Він розповів, що 8 серпня Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою посвідчення водія можна буде пересилати через міжнародні поштові відправлення.

"Ця опція особливо актуальна в умовах повномасштабної війни Росії проти України, коли громадяни нашої держави, проживаючи за кордоном, зможуть здійснити обмін посвідчення водія через "Дію" або електронний кабінет водія, отримавши пластиковий документ у поштовому відділенні відповідної країни", - уточнив чиновник.

При цьому станом на зараз посвідчення водія можна отримати поштою тільки в межах України.

Варто зауважити, що постанова Кабміну поки що не набула чинності.

Обмін посвідчення водія

Нагадаємо, українці можуть обміняти посвідчення водія за допомогою програми "Дія".

Для цього необхідно:

авторизуватися у додатку "Дія";

натиснути "Послуги";

натиснути "Заміна посвідчення водія";

вибрати причину заміни;

вибрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ;

підтвердити контактні дані та підписати заяву.

Після цього потрібно протягом 10 хвилин сплатити послугу. Якщо цього не зробити, то заява анулюється.