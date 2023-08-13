Украинцам упростили обмен водительских прав за границей

Он рассказал, что 8 августа Кабмин принял постановление, согласно которому водительское удостоверение можно будет пересылать через международные почтовые отправления.

"Эта опция особенно актуальна в условиях полномасштабной войны России против Украины, когда граждане нашего государства, проживая за границей, смогут осуществить обмен водительского удостоверения через "Дію" или электронный кабинет водителя, получив пластиковый документ в почтовом отделении соответствующей страны", - уточнил чиновник.

При этом по состоянию на сейчас водительское удостоверение можно получить по почте только в границах Украины.

Стоит заметить, что постановление Кабмина пока не вступило в силу.

Обмена водительского удостоверения

Напомним, украинцы могут обменять водительское удостоверение при помощи приложения "Дія".

Для этого необходимо:

авторизоваться в приложении "Дія";

нажать "Услуги";

нажать "Замена водительского удостоверения";

выбрать причину замены;

выбрать сервисный центр, где будет удобно забрать документ;

подтвердить контактные данные и подписать заявление.

После этого нужно в течение 10 минут оплатить услугу. Если этого не сделать, то заявление аннулируется.