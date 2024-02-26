Українцям розповіли про способи підтримки ментального здоров'я: подробиці

1. Звернутися до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра

У лікаря первинної медичної допомоги (ПМД) можна:

Отримати консультацію: Ви можете звернутися до свого лікаря ПМД за порадою та підтримкою у сфері ментального здоров'я.

Ви можете звернутися до свого лікаря ПМД за порадою та підтримкою у сфері ментального здоров'я. Направлення до фахівця: Якщо вам потрібна спеціалізована допомога, лікар ПМД може направити вас до психіатра, психолога або іншого фахівця.

Понад 860 установ ПМД по всій країні пропонують допомогу в рамках Програми медичних гарантій "Супровід та лікування дорослих та дітей із психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги".

2. Амбулаторне лікування

Пацієнт може самостійно звернутися до психолога у медзакладі, який має договір із НСЗУ за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах», і відповідного фахівця.

Напрямок у такому разі не потрібен. Але спершу зверніться до свого сімейного лікаря.

3. Служби психологічної підтримки

Співробітники ліній психологічної підтримки мають спеціальну підготовку та зможуть вислухати, допомогти зібратися з думками та дати поради.

Можете звернутися за одним із номерів:

- лінія Національної психологічної асоціації: 0800100102 (щодня з 10:00 до 20:00);

- лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції: 0800211444 (з 10:00 до 20:00);

- лінія Міжнародної гуманітарної організації «Людина у біді»: 0800210160;

- лінія ГО "Ла Страда-Україна": 0 800 500 335 (з мобільного чи стаціонарного) та 116 123 (з мобільного).

4. Техніка самодопомоги та джерела корисних порад

Знадобиться "Аптечка самодопомоги". Дотримуйтесь вказівок на сайті.

Раніше ми писали про поради психолога щодо подолання стресу та виснаження через війну.

До речі, у МОЗ дали поради щодо збереження ментального здоров'я під час блекаутів.