Украинцам рассказали о способах поддержки ментального здоровья: подробности

Минреинтеграции рассказало украинцам о способах поддержки ментального здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.
1. Обратиться к семейному врачу, терапевту или педиатру
У врача первичной медицинской помощи (ПМП) можно:
Более 860 учреждений ПМП по всей стране предлагают помощь в рамках Программы медицинских гарантий "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи".
2. Амбулаторное лечение
Пациент может самостоятельно обратиться к психологу в медучреждении, имеющему договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях", и соответствующего специалиста.
Направление в таком случае не требуется. Но сначала обратитесь к своему семейному врачу.
3. Службы психологической поддержки
Сотрудники линий психологической поддержки имеют специальную подготовку и смогут выслушать, помочь собраться с мыслями и дать советы.
Можете обратиться по одному из номеров:
- линия Национальной психологической ассоциации: 0 800 100 102 (ежедневно с 10:00 до 20:00);
- линия эмоциональной поддержки Международной организации по миграции: 0800211444 (с 10:00 до 20:00);
- линия Международной гуманитарной организации «Человек в беде»: 0800210160;
- линия ОО "Ла Страда-Украина": 0 800 500 335 (с мобильного или стационарного) и 116 123 (с мобильного).
4. Техника самопомощи и источники полезных советов
Пригодится "Аптечка самопомощи". Следуйте инструкциям на сайте.
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