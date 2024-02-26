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Украинцам рассказали о способах поддержки ментального здоровья: подробности

Фото: Украинцам рассказали о способах поддержки ментального здоровья (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Минреинтеграции рассказало украинцам о способах поддержки ментального здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

1. Обратиться к семейному врачу, терапевту или педиатру

У врача первичной медицинской помощи (ПМП) можно:

  • Получить консультацию: Вы можете обратиться к своему врачу ПМП за советом и поддержкой в ​​сфере ментального здоровья.
  • Направление к специалисту: Если вам требуется более специализированная помощь, врач ПМП может направить вас к психиатру, психологу или другому специалисту.

Более 860 учреждений ПМП по всей стране предлагают помощь в рамках Программы медицинских гарантий "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи".

2. Амбулаторное лечение

Пациент может самостоятельно обратиться к психологу в медучреждении, имеющему договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях", и соответствующего специалиста.

Направление в таком случае не требуется. Но сначала обратитесь к своему семейному врачу.

3. Службы психологической поддержки

Сотрудники линий психологической поддержки имеют специальную подготовку и смогут выслушать, помочь собраться с мыслями и дать советы.

Можете обратиться по одному из номеров:

- линия Национальной психологической ассоциации: 0 800 100 102 (ежедневно с 10:00 до 20:00);

- линия эмоциональной поддержки Международной организации по миграции: 0800211444 (с 10:00 до 20:00);

- линия Международной гуманитарной организации «Человек в беде»: 0800210160;

- линия ОО "Ла Страда-Украина": 0 800 500 335 (с мобильного или стационарного) и 116 123 (с мобильного).

4. Техника самопомощи и источники полезных советов

Пригодится "Аптечка самопомощи". Следуйте инструкциям на сайте.

Ранее мы писали о советах психолога по преодолению стресса и истощения из-за войны.

К слову, в МОЗ дали советы по сохранению ментального здоровья во время блэкаутов

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