Українцям розповіли, що робити, щоб не було боргів за газ у випадку евакуації

Алгоритм дій споживача природного газу напередодні евакуації

1. Своєчасно оформлювати та передавати зручним для Вас шляхом до відповідних УГГ всі необхідні документи по ВПО, опломбувати газові прилади, якими Ви не користуєтесь, звернувшись до УГГ.

2. У разі евакуації або не проживання - до 5-го числа кожного місяця обов’язково передавати показання лічильника.

3. Сплатити заборгованість за послуги розподілу природного газу. Це дозволить своєчасно та в найкоротші терміни виконувати всі необхідні заходи для підтримки газорозподільної системи.

"Такі дії допоможуть Вам уникнути спірних питань нарахування послуги розподілу газу! Якщо у вас залишились питання, звертайтеся до контакт-центру Донецькоблгазу за номером 0-800-100-104", - зазначили в облгазі.