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Українцям розповіли, що робити, щоб не було боргів за газ у випадку евакуації

Фото: українцям розповіли, що робити, щоб не було боргів за газ у випадку евакуації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українцям розповіли, що треба зробити перед евакуацією, щоб не було боргів за газ. Алгоритм включає три кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецькоблгаз.

Алгоритм дій споживача природного газу напередодні евакуації

1. Своєчасно оформлювати та передавати зручним для Вас шляхом до відповідних УГГ всі необхідні документи по ВПО, опломбувати газові прилади, якими Ви не користуєтесь, звернувшись до УГГ.

2. У разі евакуації або не проживання - до 5-го числа кожного місяця обов’язково передавати показання лічильника.

3. Сплатити заборгованість за послуги розподілу природного газу. Це дозволить своєчасно та в найкоротші терміни виконувати всі необхідні заходи для підтримки газорозподільної системи.

"Такі дії допоможуть Вам уникнути спірних питань нарахування послуги розподілу газу! Якщо у вас залишились питання, звертайтеся до контакт-центру Донецькоблгазу за номером 0-800-100-104", - зазначили в облгазі.

Вартість газу для населення в Україні

У серпні Кабінет Міністрів продовжив дію тарифів на газ для побутових споживачів та виробників тепла для населення до весни наступного року. Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року.

Нагадаємо, під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду для населення. Зокрема, заборонено встановлювати ціни вищі, ніж вони були у лютому 2022 року.

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Газ