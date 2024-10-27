Украинцам рассказали, что делать, чтобы не было долгов за газ в случае эвакуации

Алгоритм действий потребителя природного газа в преддверии эвакуации

1. Своевременно оформлять и передавать удобным для Вас путем соответствующих УГГ все необходимые документы по ВПЛ, опломбировать газовые приборы, которыми Вы не пользуетесь, обратившись в УГГ.

2. В случае эвакуации или не проживания - до 5-го числа каждого месяца обязательно передавать показания счетчика.

3. Заплатить задолженность за услуги распределения природного газа. Это позволит своевременно и в кратчайшие сроки выполнять все необходимые меры по поддержанию газораспределительной системы.

"Такие действия помогут Вам избежать спорных вопросов начисления услуги распределения газа! Если у вас остались вопросы, обращайтесь в контакт-центр Донецкоблгаза по номеру 0-800-100-104", - отметили в облгазе.