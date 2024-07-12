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Українцям розповіли, коли чекати покращення ситуації в енергетиці

Ілюстративне фото: українцям відповіли, коли відключень світла може стати менше (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Вже наступного тижня ситуація в енергосистемі України має покращитись. Адже з ремонту вийде відразу декілька генеруючих потужностей.

Про це заявив в.о. генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артем Мартинюк повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Ми Україна".

За його словами, покращення варто очікувати вже наступного тижня. Однак точно сказати це буде на початку чи в кінці - наразі не можна.

"Покращення, я сподіваюсь ми відчуємо вже наприкінці наступного тижня. Ряд генеруючих потужностей має вийти з ремонту. Тому наступний тиждень, початок чи кінець, плануються значні покращення в плані додаткових генеруючих потужностей", - сказав Мартинюк.

Що передувало

За останні місяці російські окупанти завдали значних пошкоджень українській енергетичній інфраструктурі. Декілька ТЕС було зруйновано, інші отримали пошкодження. Крім того, постраждали й інші енергетичні об'єкти.

У результаті енергетикам доводиться вводити обмеження на споживання електроенергії.

Також на початку червня ще один енергоблок однієї з українських АЕС вивели в ремонт. Це призвело до збільшень тривалість відключення світла.

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