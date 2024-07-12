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Украинцам рассказали, когда ждать улучшения ситуации в энергетике

Иллюстративное фото: украинцам ответили, когда отключений света может стать меньше (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Уже на следующей неделе ситуация в энергосистеме Украины должна улучшиться. Ведь из ремонта выйдет сразу несколько генерирующих мощностей.

Об этом заявил и.о. генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артём Мартынюк сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Мы Украина".

По его словам, улучшения следует ожидать уже на следующей неделе. Однако точно сказать это будет в начале или конце - пока нельзя.

"Улучшение, я надеюсь, мы почувствуем уже в конце следующей недели. Ряд генерирующих мощностей должен выйти из ремонта. Поэтому на следующую неделю, начало или конец, планируются значительные улучшения в плане дополнительных генерирующих мощностей", - сказал Мартынюк.

Что предшествовало

За последние месяцы российские оккупанты нанесли значительные повреждения украинской энергетической инфраструктуре. Несколько ТЭС были разрушены, другие получили повреждения. Кроме того, пострадали и другие энергетические объекты.

В результате энергетикам приходится вводить ограничения на потребление электроэнергии.

Также в начале июня еще один энергоблок одной из украинских АЭС был выведен в ремонт. Это привело к увеличению продолжительности отключения света.

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